«Лацио» — «Лечче»: счет матча 1:0, обзор гола

одержал минимальную победу над(1:0) в матче 20-го тура итальянской Серии А.

Единственный гол в этом матче хозяева забили на 58-й минуте. Нападающий «Лацио» Фелипе Андерсон освободился от опеки в штрафной соперника, принял мяч и вогнал его прямо под перекладину.

Футбол. Италия. Серия А Лацио — Лечче 1:0 Гол: 1:0 Фелипе Андерсон (58') Лацио: Иван Проведель, Марио Хила, Лука Пеллегрини (Мануэль Лаццари, 65'), Адам Марушич, Патрисио Габбарон (Алессио Романьоли, 24'), Маттео Гюэндузи, Николо Ровелла, Луис Альберто (Матиас Весино, 65'), Густав Исаксен (Педро Родригес, 46'), Фелипе Андерсон, Маттиа Цаканьи (Чиро Иммобиле, 79') Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло (Patrick Dorgu, 85'), Федерико Баскиротто, Марин Понграчич, Валентен Жендрей (Лоренцо Венути, 57'), Хоан Гонсалес (Габриэл Стрефезза, 72'), Юльбер Рамадани, Никола Крстович, Реми Уден (Роберто Пикколи, 86'), Pontus Almqvist, Mohamed Kaba (Алексис Блен, 72') Предупреждения: Маттиа Цаканьи (45'), Валентен Жендрей (45'), Лоренцо Венути (75'), Маттео Гюэндузи (77'), Юльбер Рамадани (81'), Матиас Весино (89'), Чиро Иммобиле (90 + 4'), Марин Понграчич (90 + 5')

После этого матча «Лацио» занимает 5-е место в таблице Серии А с 33 очками в активе. «Лечче» — на 13-й позиции (21 балл).