ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Магомед Анкалаев и Джонни УокерАнкалаев лучший полутяжеловес UFC. Магомед уничтожил Уокера и бросил вызов Перейре
  • 13:38
    • Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России в Мирном
  • 12:25
    • 16-летняя Корнеева вышла во 2-й круг Australian Open
  • 10:55
    • Рублев в упорной борьбе победил Уайлда на старте Australian Open
  • 16:49
    • Гол Андерсона помог «Лацио» обыграть «Лечче» в матче Серии А
  • 16:28
    • «Салават Юлаев» взял реванш у «Куньлуня»
    Все новости спорта

    Гол Андерсона помог «Лацио» обыграть «Лечче» в матче Серии А

    «Лацио» — «Лечче»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Лацио Лечче
    «Лацио» одержал минимальную победу над «Лечче» (1:0) в матче 20-го тура итальянской Серии А.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Единственный гол в этом матче хозяева забили на 58-й минуте. Нападающий «Лацио» Фелипе Андерсон освободился от опеки в штрафной соперника, принял мяч и вогнал его прямо под перекладину.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Лечче 1:0
    Гол: 1:0 Фелипе Андерсон (58') Лацио: Иван Проведель, Марио Хила, Лука Пеллегрини (Мануэль Лаццари, 65'), Адам Марушич, Патрисио Габбарон (Алессио Романьоли, 24'), Маттео Гюэндузи, Николо Ровелла, Луис Альберто (Матиас Весино, 65'), Густав Исаксен (Педро Родригес, 46'), Фелипе Андерсон, Маттиа Цаканьи (Чиро Иммобиле, 79') Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло (Patrick Dorgu, 85'), Федерико Баскиротто, Марин Понграчич, Валентен Жендрей (Лоренцо Венути, 57'), Хоан Гонсалес (Габриэл Стрефезза, 72'), Юльбер Рамадани, Никола Крстович, Реми Уден (Роберто Пикколи, 86'), Pontus Almqvist, Mohamed Kaba (Алексис Блен, 72') Предупреждения: Маттиа Цаканьи (45'), Валентен Жендрей (45'), Лоренцо Венути (75'), Маттео Гюэндузи (77'), Юльбер Рамадани (81'), Матиас Весино (89'), Чиро Иммобиле (90 + 4'), Марин Понграчич (90 + 5')

    После этого матча «Лацио» занимает 5-е место в таблице Серии А с 33 очками в активе. «Лечче» — на 13-й позиции (21 балл).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Командам не хватит 90 минут?!
  • «Реал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • «Манчестер Юнайтед» возьмет реванш у «Тоттенхэма»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Разгромит ли Египет Мозамбик?
  • Египет — Мозамбик. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 14 января
  • Сегодня в 22:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Египет — Мозамбик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Ланс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Автомобилист — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атман — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры