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    «Манчестер Сити» вырвал победу у «Ньюкасла»

    «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: счет матча 2:3, обзор голов

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    В матче 21-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Ньюкасл» со счетом 3:2.

    Хосеп Гвардиола (главный тренер «Манчестер Сити»)
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    Хосеп Гвардиола (главный тренер «Манчестер Сити»)

    За хозяев забили Александер Исак и Энтони Гордон, у гостей отличились Бернарду Силва, Кевин Де Брейне и Оскар Бобб, который отличился уже в компенсированное арбитром время.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Манчестер Сити 2:3
    Голы: 0:1 Бернарду Силва (26'), 1:1 Александер Исак (35'), 2:1 Энтони Гордон (37'), 2:2 Кевин Де Брёйне (74'), 2:3 Оскар Бобб (90 + 1') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Киран Триппьер, Свен Ботман, Дэниел Бёрн, Льюис Майли, Бруно Гимарайнс, Шон Лонгстафф, Мигель Альмирон, Александер Исак, Энтони Гордон (Льюис Холл, 86'), Fabian Schär Манчестер Сити: Эдерсон, Йошко Гвардиол, Натан Аке, Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Бернарду Силва (Кевин Де Брёйне, 69'), Родриго Эрнандес, Хулиан Альварес, Жереми Доку (Оскар Бобб, 82'), Филип Фоден, Mateo Kovačic Предупреждения: Бруно Гимарайнс (21'), Родриго Эрнандес (45 + 4'), Бернарду Силва (55')

    Календарь и таблица АПЛ

  • «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 2:3. Онлайн
  • «Манчестер Сити» вырвал победу у «Ньюкасла» в матче АПЛ
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    • Благодаря этой победе «Сити» поднялся на второе место в таблице АПЛ с 43 очками после 20 игр, «Ньюкасл» идет десятым с 29 баллами.

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