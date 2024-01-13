«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: счет матча 2:3, обзор голов

В матче 21-го тура АПЛна выезде обыгралсо счетом 3:2.

За хозяев забили Александер Исак и Энтони Гордон, у гостей отличились Бернарду Силва, Кевин Де Брейне и Оскар Бобб, который отличился уже в компенсированное арбитром время.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Манчестер Сити 2:3 Голы: 0:1 Бернарду Силва (26'), 1:1 Александер Исак (35'), 2:1 Энтони Гордон (37'), 2:2 Кевин Де Брёйне (74'), 2:3 Оскар Бобб (90 + 1') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Киран Триппьер, Свен Ботман, Дэниел Бёрн, Льюис Майли, Бруно Гимарайнс, Шон Лонгстафф, Мигель Альмирон, Александер Исак, Энтони Гордон (Льюис Холл, 86'), Fabian Schär Манчестер Сити: Эдерсон, Йошко Гвардиол, Натан Аке, Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Бернарду Силва (Кевин Де Брёйне, 69'), Родриго Эрнандес, Хулиан Альварес, Жереми Доку (Оскар Бобб, 82'), Филип Фоден, Mateo Kovačic Предупреждения: Бруно Гимарайнс (21'), Родриго Эрнандес (45 + 4'), Бернарду Силва (55')

Календарь и таблица АПЛ

Благодаря этой победе «Сити» поднялся на второе место в таблице АПЛ с 43 очками после 20 игр, «Ньюкасл» идет десятым с 29 баллами.