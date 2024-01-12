Действующий чемпион АПЛ «Манчестер Сити» сыграет в гостях против «Ньюкасла». За ходом встречи 21-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Ньюкасл»

«Сороки» находятся на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков в 20-ти матчах. «Ньюкасл» одержал 9 побед, столько же раз проиграл и два раза сыграл вничью. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 39:29.

Подопечные Эдди Хау проиграли три последних матчах в АПЛ. Все началось с поражения от «Лутона» в 20-м туре (0:1), а затем «сороки» не смогли ничего противопоставить «Ноттингем Форест» (1:3) и «Ливерпулю» (2:4).

Прервать неудачную серию «Ньюкаслу» удалось в Кубке Англии против «Сандерленда» на прошлых выходных. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «сорок», которые пробились в 1/16 финала турнира.

«Манчестер Сити»

«Горожане» располагаются на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, оформив 40 очков в 19-ти матчах. На счету «Манчестер Сити» 12 побед, 4 ничьи и 3 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 45:21.

Перед матчем с «Ньюкаслом» подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили «Хаддерсфилд» (5:0) в Кубке Англии и пробились в следующую стадию, где встретятся с «Тоттенхэмом».

Эта победа стала для «Манчестер Сити» пятой победой подряд, а общая беспроигрышная серия команды во всех турнирах составляет 8 матчей. В двух крайних турах АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы взяли верх над «Эвертоном» (3:1) и «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

Личные встречи

В первом круге этого сезона «Манчестер Сити» дома минимально обыграл своего соперника (1:0). Команды также встречались между собой в 1/16 финала Кубка английской лиги, где победу отпраздновал «Ньюкасл» (1:0).

Всего в 10-ти последних матчах на счету «Манчестер Сити» 8 побед, один раз выиграл «Ньюкасл» и однажды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.80.