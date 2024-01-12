ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 21-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ньюкасл Манчестер Сити
    Вся лентаСамое главное
    Раду ДрэгушинРумынский Ван Дейк. Почему «Тоттенхэм» заплатил 30 млн евро за защитника «Дженоа» Кирилл КапризовТоп-10 хоккеистов НХЛ, которым следует начать новую главу в 2024 году Хулиан Альварес«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • 09:59
    • FourFourTwo составил рейтинг лучших африканских футболистов всех времён
  • 09:57
    • «Денвер» выиграл у «Нью-Орлеана», «Сан-Антонио» разгромил «Шарлотт» благодаря дабл-даблу Вембаньямы
  • 09:22
    • Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» может возглавить сборную Швеции
  • 00:25
    • «Бавария» разгромила «Хоффенхайм»
    Все новости спорта
    Хулиан Альварес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хулиан Альварес
    Действующий чемпион АПЛ «Манчестер Сити» сыграет в гостях против «Ньюкасла». За ходом встречи 21-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ньюкасл»

    «Сороки» находятся на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков в 20-ти матчах. «Ньюкасл» одержал 9 побед, столько же раз проиграл и два раза сыграл вничью. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 39:29.

    Подопечные Эдди Хау проиграли три последних матчах в АПЛ. Все началось с поражения от «Лутона» в 20-м туре (0:1), а затем «сороки» не смогли ничего противопоставить «Ноттингем Форест» (1:3) и «Ливерпулю» (2:4).

    Прервать неудачную серию «Ньюкаслу» удалось в Кубке Англии против «Сандерленда» на прошлых выходных. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «сорок», которые пробились в 1/16 финала турнира.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Манчестер Сити»

    «Горожане» располагаются на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, оформив 40 очков в 19-ти матчах. На счету «Манчестер Сити» 12 побед, 4 ничьи и 3 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 45:21.

    Перед матчем с «Ньюкаслом» подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили «Хаддерсфилд» (5:0) в Кубке Англии и пробились в следующую стадию, где встретятся с «Тоттенхэмом».

    Эта победа стала для «Манчестер Сити» пятой победой подряд, а общая беспроигрышная серия команды во всех турнирах составляет 8 матчей. В двух крайних турах АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы взяли верх над «Эвертоном» (3:1) и «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

    Личные встречи

    В первом круге этого сезона «Манчестер Сити» дома минимально обыграл своего соперника (1:0). Команды также встречались между собой в 1/16 финала Кубка английской лиги, где победу отпраздновал «Ньюкасл» (1:0).

    Всего в 10-ти последних матчах на счету «Манчестер Сити» 8 побед, один раз выиграл «Ньюкасл» и однажды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.80.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.46
  • Экспресс дня 13 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Китай — Таджикистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ренн — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Монца — Интер Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Узбекистан — Сирия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры