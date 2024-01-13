13 января в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» сыграет против «Манчестер Сити». Начало игры запланировано на 20:30 по мск. «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ньюкасл»

Команда из одноименного города в этом сезоне пытается бороться за место в зоне Лиги чемпионов, но у нее пока не получается. Сейчас коллектив идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе «сорок» 29 пунктов. «Черно-белые» смогли 39 раз забить в ворота соперников, но 29 раз пропустили в свои.

«Ньюкасл» уже на одиннадцать баллов отстает от четвертого «Арсенала», поэтому вряд ли сможет догнать топ-4. В Кубке лиги подопечные Эдди Хау смогли пройти «Манчестер Сити» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:0), но уступили четвертьфинале «Челси» в серии пенальти. В Кубке страны они разгромили «Сандерленд» (3:0) и теперь сыграют с «Фулхэмом».

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Команда из Ньюкасла уже вылетела из Лиги чемпионов. За шесть матчей своей группы коллектив смог набрать только пять пунктов, добыв одну победу, и занял последнее место в турнирной таблице. Соперниками команды были дортмундская «Боруссия», парижский «ПСЖ» и итальянский «Милан».

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В последних играх чемпионата «Ньюкасл» проиграл «Ливерпулю» (2:4), «Ноттингем Форест» (1:3) и «Лутон Таун» (0:1), а до этого разгромил «Фулхэм» (3:0). Перед этим он уступил в поединках с «Тоттенхэмом» (1:4) и «Эвертоном» (0:3).

«Манчестер Сити»

«Горожане» продолжают претендовать на самые высокие места и в этом сезоне. Действующие победители чемпионата Англии и Суперкубка Англии, а также Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира пока что располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.

«Голубые» после девятнадцати игр имеют в своем активе 40 пунктов. Коллектив из Манчестера на пять баллов отстает от лидера, но имеет игру в запасе. Выше располагаются «Ливерпуль» и «Астон Вилла». Манчестерцы смогли 45 раз (больше всех в лиге) поразить ворота соперника и 21 раз пропустили в свои.

Также «Сити» уже вылетел из Кубка английской лиги, уступив «Ньюкаслу» (0:1), а в Кубке страны прошел «Хаддерсфилд» (5:0) и сыграет с «Тоттенхэмом». В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» уверенно выиграл свою группу с «РБ Лейпциг», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой», пробившись в плей-офф, где сыграет против «Копенгагена».

В последних играх чемпионата подопечные Хосепа Гвардиолы переиграли «Шеффилд Юнайтед» (2:0) и «Эвертон» (3:1), а до этого сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (2:2). Перед этим также была победа в матче с «Лутоном» (2:1), поражение от «Астон Виллы» (0:1) и ничейный исход с «Тоттенхэмом» (3:3).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Манчестер Сити» предлагают поставить за 1.57.

На викторию «Ньюкасла» дают 5.70, ничья оценена в 4.50.

Сделаем ставку на то, что команды смогут забить 4 мяча на двоих.

Также поставим на то, что «Манчестер Сити» сможет добыть победу минимум в два мяча.