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    Холанн пропустит матч «Ман Сити» против «Ньюкасла»

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    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн не сыграет против «Ньюкасла» в 21-м туре чемпионата Англии. Об этом сообщил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Джек Грилиш болеет, надеюсь, сегодня он вернется. Эрлинг Холанн, как и Джон Стоунс, выбыли.

    Кевин Де Брюйне чувствует себя хорошо. У него было несколько дней выходных, после чего он тренировался с нами в Абу‑Даби, это поможет ему подготовиться», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Ман Сити».

    Холанн в текущем сезоне провел 22 матча и забил 19 мячей.

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  • 05/01/2024

    • Матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» состоится 13 января, начало — в 20:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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