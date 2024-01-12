Холанн пропустит матч «Ман Сити» против «Ньюкасла»

Нападающий «Манчестер Сити»не сыграет противв 21-м туре чемпионата Англии. Об этом сообщил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Джек Грилиш болеет, надеюсь, сегодня он вернется. Эрлинг Холанн, как и Джон Стоунс, выбыли.

Кевин Де Брюйне чувствует себя хорошо. У него было несколько дней выходных, после чего он тренировался с нами в Абу‑Даби, это поможет ему подготовиться», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Ман Сити».

Холанн в текущем сезоне провел 22 матча и забил 19 мячей.

Матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» состоится 13 января, начало — в 20:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.