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    РФС сообщил о желании организовать ретроматч между «Спартаком» и «Аланией»

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    Глава департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил, что его организация собирается провести ретроматч между московским «Спартаком» и владикавказской «Аланией».

    Олег Иванович Романцев и Валерий Георгиевич Газзаев
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    Олег Иванович Романцев и Валерий Георгиевич Газзаев

    «В настоящий момент мы обсуждаем серию возможных матчей в рамках Лиги легенд на 2024 год. С учётом того что во Владикавказе планируют этой весной завершить строительство долгожданного стадиона "Спартак", в качестве праздника открытия арены вполне подошёл бы ретроматч "Алания" — "Спартак", вне всяких сомнений вызвавший бы аншлаг среди осетинских болельщиков», — приводит слова Терешина ТАСС.

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    В 90-е годы в российском футболе не было более непримиримых соперников, чем московский «Спартак» Олега Романцева и владикавказская «Алания» Валерия Газзаева.

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