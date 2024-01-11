РФС сообщил о желании организовать ретроматч между «Спартаком» и «Аланией»

Глава департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФСсообщил, что его организация собирается провести ретроматч между московскими владикавказской

«В настоящий момент мы обсуждаем серию возможных матчей в рамках Лиги легенд на 2024 год. С учётом того что во Владикавказе планируют этой весной завершить строительство долгожданного стадиона "Спартак", в качестве праздника открытия арены вполне подошёл бы ретроматч "Алания" — "Спартак", вне всяких сомнений вызвавший бы аншлаг среди осетинских болельщиков», — приводит слова Терешина ТАСС.

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В 90-е годы в российском футболе не было более непримиримых соперников, чем московский «Спартак» Олега Романцева и владикавказская «Алания» Валерия Газзаева.