Сунесс: Хендерсон знал, что поедет в лигу гораздо более низкого уровня, чем АПЛ

Экс-тренерпрокомментировал возможное возвращение полузащитникав АПЛ.

«Он должен был знать о климате в Саудовской Аравии и знал, что поедет в лигу гораздо более низкого уровня, чем Премьер-лига. Я бы предположил, что, если бы "Аль-Иттифак" был лучшим в чемпионате и сам Хендерсон играл бы лучше, мы бы не говорили об этом.

Я думаю, это связано с тем, что у него были неудачные моменты, и с тем, что клуб не добивается на данном этапе успехов», — приводит слова Сунесса издание Mirror.

Напомним, что Хендерсон хочет вернуться в английскую Премьер-лигу уже в зимнее трансферное окно. Полузащитник не хочет играть в Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Хендерсон провел 17 матчей за «Аль-Иттифак» и сделал 4 голевые передачи.