ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто Фирмино может вернуться в АПЛ Трансферный дайджест. 2-8 января
  • 10:23
    • Касаткина вышла в 1/8 финала турнира в Аделаиде
    Все новости спорта

    Сунесс: Хендерсон знал, что поедет в лигу гораздо более низкого уровня, чем АПЛ

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Саудовская Про-Лига Аль-Иттифак АПЛ Футбол Англии Ливерпуль
    Экс-тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс прокомментировал возможное возвращение полузащитника «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона в АПЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Он должен был знать о климате в Саудовской Аравии и знал, что поедет в лигу гораздо более низкого уровня, чем Премьер-лига. Я бы предположил, что, если бы "Аль-Иттифак" был лучшим в чемпионате и сам Хендерсон играл бы лучше, мы бы не говорили об этом.

    Я думаю, это связано с тем, что у него были неудачные моменты, и с тем, что клуб не добивается на данном этапе успехов», — приводит слова Сунесса издание Mirror.

  • Трансферный дайджест. 2-8 января
  • Отъезд игроков из Саудовской Аравии, а также «Реал» и «Бавария» решат свои проблемы в оборонительной линии
  • Вчера

    • Напомним, что Хендерсон хочет вернуться в английскую Премьер-лигу уже в зимнее трансферное окно. Полузащитник не хочет играть в Саудовской Аравии.

    В нынешнем сезоне Хендерсон провел 17 матчей за «Аль-Иттифак» и сделал 4 голевые передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем много голов
  • «Мидлсбро» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Способен ли «Барыс» на сенсацию в Казани?
  • «Ак Барс» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Локомотив» добьется успеха в рамках непростого выезда?
  • «Металлург» Мг — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.00
  • Экспресс дня 9 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ак Барс — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Фиорентина — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Реал — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эшторил — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Милан — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры