Хендерсон в ближайшее время может вернуться в АПЛ

Полузащитникнамерен вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает Daily Mail.

Стало известно, что Хендерсон не смог адаптироваться к новому климату в Саудовской Аравии, а также полузащитника не устраивает низкая посещаемость на матчах чемпионата.

Отмечается, что Хендерсон планирует вернуться в АПЛ уже этой зимой. Если это произойдет, то полузащитник потеряет около 8-и млн. евро, которые нужно будет заплатить саудовцам в качестве налогов.

В нынешнем сезоне Хендерсон провел 17 матчей за «Аль-Иттифак» и сделал 4 голевые передачи. Напомним, что полузащитник выступал за «Ливерпуль» в период с 2011-го по 2023-й год.