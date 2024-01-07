ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная США — победитель МЧМ-2024Молодежный чемпионат мира по хоккею-2024: 10 главных выводов
  • 22:26
    • Кубок Англии: «Челси» разгромил «Престон», «Астон Вилла» справилась с «Мидлсбро»
  • 20:21
    • Лаутаро Мартинес: Я близок к продлению контракта с «Интером»
  • 19:55
    • Дубль Депая принес «Атлетико» победу в матче Кубка Испании с «Луго»
  • 19:01
    • Сборная Германии вышла в финал United Cup
  • 21:55
    • «Жирона» всухую обыграла «Эльче» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании
    Все новости спорта

    Хендерсон в ближайшее время может вернуться в АПЛ

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Саудовская Про-Лига Аль-Иттифак Трансферы
    Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон намерен вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает Daily Mail.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Стало известно, что Хендерсон не смог адаптироваться к новому климату в Саудовской Аравии, а также полузащитника не устраивает низкая посещаемость на матчах чемпионата.

    Отмечается, что Хендерсон планирует вернуться в АПЛ уже этой зимой. Если это произойдет, то полузащитник потеряет около 8-и млн. евро, которые нужно будет заплатить саудовцам в качестве налогов.

  • Пришло время переговоров. Мбаппе, Модрич и еще 14 лучших свободных агентов 2024 года
  • Лучшие игроки, которые с января смогут начать переговоры о бесплатных трансферах летом этого года
  • 05/01/2024

    • В нынешнем сезоне Хендерсон провел 17 матчей за «Аль-Иттифак» и сделал 4 голевые передачи. Напомним, что полузащитник выступал за «Ливерпуль» в период с 2011-го по 2023-й год.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА готов вернуться к победам после недавнего промаха?
  • СКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • В очередном матче «Адмирал» ждет потеря очков?
  • «Адмирал» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Барбастро» отдаст все силы в главном матче в своей истории
  • «Барбастро» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 7 января
  • Сегодня в 21:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Адмирал — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Барбастро — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рома — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.61
  • Прогноз на матч Ревель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Салернитана — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Малага — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Амур — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры