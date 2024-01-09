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    Касымпаша — Истанбул Башакшехир смотреть онлайн

    09.01.2024 в 20:00 начнется матч в чемпионате Турции по футболу Касымпаша — Истанбул Башакшехир

    Футбол Истанбул Башакшехир
    В 20:00 09.01.2024 Касымпаша и Истанбул Башакшехир начнут матч в чемпионате Турции по футболу.

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    Касымпаша — Истанбул Башакшехир

    Последний матч между собой: Касымпаша — Истанбул Башакшехир 1:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Касымпаша» — «Истанбул Башакшехир» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Касымпаша»).

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