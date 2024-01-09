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    У кого прервется беспроигрышная серия?

    «Касымпаша» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз и ставка (к. 2.05) на футбол 9 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Касымпаша» — «Истанбул Башакшехир»
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    «Истанбул Башакшехир» не знает поражений пять матчей кряду
    9 января в Стамбуле пройдет поединок 16-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Касымпаша» сыграет против «Истанбул Башакшехир». Начало игры — в 20:00 по мск. «Касымпаша» — «Истанбул Башакшехир»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 09 Января 2024 года

    «Касымпаша»

    «Касымпаша» по итогам 18-ти туров занимает восьмое место, отставая на три очка от зоны еврокубков — четвертая строчка.

    При этом команда продолжает выступления в Кубке Турции, где прошла в пятый раунд. На предыдущей стадии турнира она на своем поле разгромила «Киршехир» (4:1).

    В своем последнем матче клуб одержал сенсационную победу. В рамках Суперлиги он на выезде разгромил одного из грандов «Бешикташ» (3:1), трижды отличившись в воротах именитого соперника.

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    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка, которые пришлись на турецкое первенство, при одной победе и двух ничьих, так что у хозяев неплохая форма.

    «Истанбул Башакшехир»

    «Истанбул Башакшехир» по итогам 18-ти туров занимает 13-ю строчку с отрывом в два очка от зоны вылета, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание.

    Кроме того, команда вышла в пятый раунд Кубка Турции. На предыдущей стадии турнира она на своем поле победила «Шанлиурфаспор» (2:0).

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    • В своем последнем матче клуб не сумел одержать победу. В рамках Суперлиги он на своем поле разошелся миром с «Адана Демирспор» (0:0), где соперники не смогли отличиться хотя бы одним голом.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков (три ничьих и две ничьи) во всех турнирах, так что у гостей неплохая форма, пусть две ничьи и пришлись на последние встречи.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Касымпашу», коэффициент на победу которого равен 2,25. Успех «Истанбул Башакшехир» оценивается в 3,00, ничья — в 3,60.

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    В четырех из пяти последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,30, ведь в трех из пяти последних матчей «Истанбул Башакшехир» был реализован именно такой сценарий.

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    «Касымпаша» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 09.01.2024. Прогнозы на футбол. У кого прервется беспроигрышная серия?
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