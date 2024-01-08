Стало известно, останется ли Миранчук в «Аталанте» до конца сезона

не покинетэтой зимой. Об этом сообщил агент российского полузащитника Вадим Шпинев.

«Мы рады за Лешу в совокупности последних результатов. Ждем, что появится определенное предложение из того же чемпионата Италии.

Зимой никуда уходить не нужно. Но в преддверии нового сезона, летом, стоит хорошенько задуматься. Мы проведем работу определенную», — приводит слова Шпинева «Спорт-Экспресс».

Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 7,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 10 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.