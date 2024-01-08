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    Стало известно, останется ли Миранчук в «Аталанте» до конца сезона

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    Алексей Миранчук не покинет «Аталанту» этой зимой. Об этом сообщил агент российского полузащитника Вадим Шпинев.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Мы рады за Лешу в совокупности последних результатов. Ждем, что появится определенное предложение из того же чемпионата Италии.

    Зимой никуда уходить не нужно. Но в преддверии нового сезона, летом, стоит хорошенько задуматься. Мы проведем работу определенную», — приводит слова Шпинева «Спорт-Экспресс».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 7,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 10 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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