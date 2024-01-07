ПерерывЭмполи — МиланОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан»«Эмполи» — «Милан». Онлайн
  • 13:17
    • Рублёв выиграл турнир в Гонконге
  • 09:43
    • Рыбакина победила Соболенко и выиграла турнир в Брисбене
  • 15:14
    • Минское «Динамо» разгромило «Торпедо» в Нижнем Новгороде
  • 14:58
    • «Милан» подтвердил интерес к защитнику «Бреста»
  • 13:43
    • «Барселона» подпишет 16-летнего вингера «Палмейрас»
    Все новости спорта

    «Милан» подтвердил интерес к защитнику «Бреста»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Милан Серия A Футбол Италии Брест Лига 1 Футбол Франции Трансферы
    «Милан» рассматривает возможность подписания защитника «Бреста» Лилиана Брасье. Об этом сообщил технический директор «россонери» Джеффри Монкада.

    Лилиан Брассье
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лилиан Брассье

    «Нам действительно нравится Брассье. Он входит в шорт-лист игроков для усиления центра обороны, но соглашения пока нет», — сказал Монкада, слова которого приводит журналист Фабрицио Романо.

    Transfermarkt оценивает стоимость Брассье в восемь миллионов евро. В текущем сезоне 24-летний футболист провел в чемпионате Франции 15 матчей и забил один гол.

    «Брест» занимает четвертое место в чемпионате Франции после 17 туров.

  • Защитник «Милана» может продолжить карьеру в «Арсенале»
  • Читайте по теме

    • Ранее сообщалось, что «Милан» заплатит 4,5 млн евро за 20-летнего полузащитника «Вероны».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» обыграет «Арсенал» даже без Салаха?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • СКА готов вернуться к победам после недавнего промаха?
  • СКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Барбастро» отдаст все силы в главном матче в своей истории
  • «Барбастро» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 7 января
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Барбастро — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торино — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Салернитана — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рома — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.61
  • Прогноз на матч Ревель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры