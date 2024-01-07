«Милан» подтвердил интерес к защитнику «Бреста»

рассматривает возможность подписания защитника «Бреста». Об этом сообщил технический директор «россонери» Джеффри Монкада.

«Нам действительно нравится Брассье. Он входит в шорт-лист игроков для усиления центра обороны, но соглашения пока нет», — сказал Монкада, слова которого приводит журналист Фабрицио Романо.

Transfermarkt оценивает стоимость Брассье в восемь миллионов евро. В текущем сезоне 24-летний футболист провел в чемпионате Франции 15 матчей и забил один гол.

«Брест» занимает четвертое место в чемпионате Франции после 17 туров.

Ранее сообщалось, что «Милан» заплатит 4,5 млн евро за 20-летнего полузащитника «Вероны».