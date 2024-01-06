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    «Тоттенхэм» обыграл «Бернли» в Кубке Англии

    «Тоттенхэм» — «Бернли»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 1/32 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» в родных стенах переиграл «Бернли» со счетом 1:0.

    «Тоттенхэм»
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    «Тоттенхэм»

    Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Педро Порро на 79-й минуте.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Тоттенхэм — Бёрнли 1:0
    Гол: 1:0 Педро Порро (79') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Бен Дэвис, Дестини Удоджи, Педро Порро, Оливер Скипп (Pierre-Emile Højbjerg, 77'), Родриго Бентанкур (Jamie Donley, 83'), Деян Кулушевски, Джовани Ло Чельсо (Бриан Хиль, 58'), Бреннан Джонсон (Райан Сесеньон, 83'), Ришарлисон (Дейн Скарлетт, 83'), Эмерсон Роял Бёрнли: Арьянет Мурич, Чарли Тейлор (Амин Аль-Дахиль, 67'), Джош Каллен, Аарон Рэмси (Нейтан Редмонд, 67'), Зеки Мохамед Амдуни, Лайл Фостер (Якоб Бруун Ларсен, 46'), Вильсон Одобер (Джош Браунхилл, 58'), Vitinho, Анасс Зарури (Mike Trésor, 67'), Hannes Delcroix, Dara O'Shea Предупреждения: Джош Каллен (21'), Mike Trésor (90 + 1')

    Таким образом, «Тоттенхэм» пробился в 1/16 финала Кубка Англии. Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити»

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