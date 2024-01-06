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    Артета рассказал о кадровых проблемах «Арсенала»

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    Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу отсутствия травмированных игроков Юрриена Тимбера и Томаса Парти.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Травма Юрриена Тимбера стала огромным ударом. Каждый с первого дня мог видеть, что он собирается привнести в команду. Универсальность, качество, лидерство. Это способности, которых нам не доставало в задней линии.

    Потеря Томаса Парти также была огромным ударом. Мы рассматривали его в новой роли, планировали использовать его универсальность, чтобы придать игре команды непредсказуемость.

    Мы открыты на трансферном рынке, но, опять же, акцент делается на том, чтобы максимально использовать игроков, которые у нас уже есть. Мы будем работать вместе с руководством для того, чтобы понять, есть ли у нас какие-либо хорошие варианты для покупки, но, как я сказал, в первую очередь сосредоточимся на уже имеющихся футболистах», — приводит слова Артеты Standard Sport в соцсетях.

    Тимбер в текущем сезоне сыграл в двух встречах, прежде чем повредил переднюю крестообразную связку 12 августа.

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    Парти провел в составе «канониров» только пять матчей во всех турнирах. Футболист страдал от травм паха и подколенного сухожилия с сентября 2023 года.

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