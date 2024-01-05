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    «Фамаликан» отреагировал на слухи о возможном переходе Риччели в один из клубов РПЛ

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    Руководитель отдела коммуникаций «Фамаликана» Педро Са прокомментировал информацию о том, что центрального защитника Риччели хотят приобрести «Динамо» и «Спартак».

    Риччели
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    Риччели

    Сообщалось, что португальский клуб хочет получить за капитана команды от шести до десяти миллионов евро.

    «Я знаю, что на игрока претендуют несколько клубов из Бразилии, Турции и США. Не могу подтвердить наличие предложения из России, но думаю, там интерес к Риччели тоже есть.

    Возможен ли его трансфер в РПЛ? У нас нет необсуждаемых игроков, чей уход не рассматриваем, поэтому все возможно», — приводит слова Са Sport24.

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    • Напомним, представители Ричелли подтвердили интерес к игроку из России.

    Контракт 25-летнего Риччели с «Фамаликаном» рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в три миллиона евро.

    В текущем сезоне Риччели провел в чемпионате Португалии десять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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