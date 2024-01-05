Сербский талант отклонил предложения топ-клубов РПЛ

Милош Лукович Фото: globallookpress.com
По информации Sport24, 18-летний футболист отклонил предложение «Спартака».
Кроме того, сторона игрока так же вела переговоры с «Зенитом», но предложение сине-бело-голубых не устроило их.
Лукович намерен продолжить карьеру в Европе. Источник отмечает, что серб может перейти в «Страсбург».
Transfermarkt оценивает стоимость Луковича в пять миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Сербии 19 матчей, забил 10 мячей и сделал одну результативную передачу.