Сербский талант отклонил предложения топ-клубов РПЛ

Нападающий сербского клуба ИМТотказался от возможности продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.

По информации Sport24, 18-летний футболист отклонил предложение «Спартака».

Кроме того, сторона игрока так же вела переговоры с «Зенитом», но предложение сине-бело-голубых не устроило их.

Лукович намерен продолжить карьеру в Европе. Источник отмечает, что серб может перейти в «Страсбург».

Transfermarkt оценивает стоимость Луковича в пять миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Сербии 19 матчей, забил 10 мячей и сделал одну результативную передачу.