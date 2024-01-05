Сербский талант отклонил предложения топ-клубов РПЛ

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    Нападающий сербского клуба ИМТ Милош Лукович отказался от возможности продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.

    Милош Лукович
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    Милош Лукович

    По информации Sport24, 18-летний футболист отклонил предложение «Спартака».

    Кроме того, сторона игрока так же вела переговоры с «Зенитом», но предложение сине-бело-голубых не устроило их.

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    • Лукович намерен продолжить карьеру в Европе. Источник отмечает, что серб может перейти в «Страсбург».

    Transfermarkt оценивает стоимость Луковича в пять миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Сербии 19 матчей, забил 10 мячей и сделал одну результативную передачу.

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