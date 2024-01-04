Представители Ричелли подтвердил интерес к игроку из России

В агентстве, которое занимается делами капитана «Фамаликана» Ричелли, подтвердили, что в переходе игрока заинтересованы «Динамо» и «Спартак».

«"Спартак" и "Динамо" действительно связались с российским деловым партнером, чтобы выяснить условия. Они пока думают. Сам игрок заинтересован в трансфере в клуб РПЛ.

Летом "Краснодар" делал официальное предложение, но оно оказалось ниже того, на что рассчитывали», — сказали Sport24 в агентстве.

Контракт 25-летнего Риччели с «Фамаликаном» рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в три миллиона евро.

В текущем сезоне Риччели провел в чемпионате Португалии десять матчей, в которых не отметился результативными действиями.