Два московских клуба хотят подписать капитана португальского «Фамаликана»

Защитник «Фамаликана»может продолжить карьеру в чемпионате России.

По информации iG Esporte, в трансфере бразильского футболиста заинтересованы два клуба российской Премьер-лиги — «Динамо» и «Спартак».

Источник утверждает, что португальский клуб хочет получить за капитана команды от шести до десяти миллионов евро.

Контракт 25-летнего Риччели с «Фамаликаном» рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в три миллиона евро.

В текущем сезоне Риччели провел в чемпионате Португалии десять матчей, в которых не отметился результативными действиями.