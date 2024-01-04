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    • Два московских клуба хотят подписать капитана португальского «Фамаликана»
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    Два московских клуба хотят подписать капитана португальского «Фамаликана»

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    Защитник «Фамаликана» Риччели может продолжить карьеру в чемпионате России.

    Риччели
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    Риччели

    По информации iG Esporte, в трансфере бразильского футболиста заинтересованы два клуба российской Премьер-лиги — «Динамо» и «Спартак».

    Источник утверждает, что португальский клуб хочет получить за капитана команды от шести до десяти миллионов евро.

    Контракт 25-летнего Риччели с «Фамаликаном» рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в три миллиона евро.

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    • В текущем сезоне Риччели провел в чемпионате Португалии десять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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