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    Агент нападающего «Бенфики» Мусы отреагировал на интерес «Спартака» к игроку

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    Агент нападающего «Бенфики» Петара Мусы Милан Мартинович высказался об интересе «Спартака» к футболисту.

    Петар Муса
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    Петар Муса

    «Честно не могу сказать ничего об интересе "Спартака". Знаю, что "Бенфика" купила нападающего "Сантоса" Маркоса Леонардо. Пока никто из "Спартака" ко мне по поводу Петара Мусы не обращался. Я был в Лиссабоне 10 дней назад. Ситуация тогда была такой, что Петар игрок "Бенфики", ничего больше. Жду информацию от клуба», — цитирует Мартиновича «Спорт-Экспресс».

    В текущем сезон Муса провел за «орлов» 21 матч, забил пять мячей и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

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