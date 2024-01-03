Агент нападающего «Бенфики» Мусы отреагировал на интерес «Спартака» к игроку

Агент нападающеговысказался об интересек футболисту.

«Честно не могу сказать ничего об интересе "Спартака". Знаю, что "Бенфика" купила нападающего "Сантоса" Маркоса Леонардо. Пока никто из "Спартака" ко мне по поводу Петара Мусы не обращался. Я был в Лиссабоне 10 дней назад. Ситуация тогда была такой, что Петар игрок "Бенфики", ничего больше. Жду информацию от клуба», — цитирует Мартиновича «Спорт-Экспресс».

В текущем сезон Муса провел за «орлов» 21 матч, забил пять мячей и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.