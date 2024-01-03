Агент нападающего «Бенфики» Мусы отреагировал на интерес «Спартака» к игроку

Петар Муса Фото: globallookpress.com
«Честно не могу сказать ничего об интересе "Спартака". Знаю, что "Бенфика" купила нападающего "Сантоса" Маркоса Леонардо. Пока никто из "Спартака" ко мне по поводу Петара Мусы не обращался. Я был в Лиссабоне 10 дней назад. Ситуация тогда была такой, что Петар игрок "Бенфики", ничего больше. Жду информацию от клуба», — цитирует Мартиновича «Спорт-Экспресс».
В текущем сезон Муса провел за «орлов» 21 матч, забил пять мячей и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.