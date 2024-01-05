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    Орлов: «Зениту» обязательно нужно усиливаться этой зимой

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    Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход бразильского нападающего Педро в «Зенит».

    Педро
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    Педро

    Сообщалось, что «Зенит» выкупил Педро у «Коринтианса» за девять миллионов евро.

    «То, что Педро появится в "Зените", — это абсолютно точно. Ему сейчас 17 лет, но 5 февраля исполняется 18, так что его заявят на вторую часть сезона.

    Причем, насколько я знаю, он сам изъявил желание приехать в Петербург в январе, чтобы здесь 12 числа пройти медицинское обследование, познакомиться с командой и вместе с ней отсюда лететь на сборы.

    "Зенит" заплатил 9 миллионов евро? Это фантазии автора, выдавшего эту информацию. Сумма не соответствует действительности и сильно завышена.

    При Петржеле "Зенит" показывал веселый футбол, и мы ему за это благодарны. Но что касается нынешней ситуации, то не стоит забывать, что все топ‑клубы ищут молодые таланты и берут их не только для себя, но и для того, чтобы потом выгодно продать. Это — экономика.

    Прекрасный пример в этом плане — Малком. Он пришел в "Зенит" за 40 миллионов евро, а ушел за 60. Это половина содержания клуба за сезон. А в целом это можно назвать стратегией и развитием, ведь Малком оказался в "Зените" достаточно молодым — ему было 22 года.

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    • Что касается своих воспитанников — посмотрите, сколько их играет в основных составах клубов РПЛ. Уходят они из "Зенита", между прочим, тоже не бесплатно, потому что сейчас футбол — это бизнес. Так почему не взять молодого способного бразильца?

    В то же время Сергей Семак дает шанс всем — он никого из академии не "закрывает". Но подобных Аршавину, мы, увы, пока не видим. Более того, почему в товарищеском матче с "Нефтчи" лучший на поле — это Барриос, а не, скажем, Круговой с Мостовым, которым надо доказывать и завоевывать место в стартовом составе? В любой игре нужны старание и желание показать все, на что способен.

    "Зениту" обязательно нужно усиливаться этой зимой. Как тут не вспомнить, когда в качестве первого серьезного набора Семака в команду пришли Барриос, Ракицкий и Азмун. Сейчас как минимум надо усиливать правый фланг.

    Правый фланг. Целиком. На данный момент это проблема "Зенита" — правый защитник, полузащитник и нападающий. Педро как раз, возможно, первый шаг в этом направлении. Но не последний в плане усиления в целом.

    "Зенит" уже приобрел Нино — это хорошая новость. Нино — центральный защитник, капитан "Флуминенсе" и олимпийский чемпион Токио‑2020 вместе с Малкомом и Клаудиньо. Так что последний его прекрасно знает», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

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