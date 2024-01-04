Романцев выступил с критикой в адрес легионеров, которые выступают в РПЛ

Бывший главный тренервысказался о легионерах в российской Премьер-лиге.

«Я, может, скажу непопулярную вещь, но у нас есть очень хорошие тренеры. Им надо доверить хорошие команды.

Взять "Сочи" в разобранном состоянии и сделать его чемпионом? Нет! Но надо доверять хорошим специалистам. Дайте им время. И не пять месяцев. Что вы хотите? Надо дать год‑два.

У нас почему‑то зарубежные тренеры и игроки в привилегированном состоянии. Почему? Не знаю. Никогда мы себя не уважали, так получается? Должны быть на голову сильнее наших.

Если они делают результат, на них равняется молодежь, то ради бога. Но если легионеры сидят на лавке и курят бамбук… Зачем они нужны? Я так же могу. Тем более бамбука побольше выкурю.

Мне кажется, что нужно делать какие‑то поправки. Хотя кто платит, тот и заказывает музыку. То, что я говорю, как об стену горох. Никому это не нужно и не важно», — приводит слова Романцева «Матч ТВ».

Напомним, что сейчас 70-летний специалист работает в «Пари НН». Ранее Романцев работал в «Спартаке» и сборной России.

Отметим, что 1-е место в списке лучших бомбардиров российской Премьер-лиге занимает колумбийский форвард «Зенита» Маттео Кассьерра. Футболист отметился 14-ю голами и одним ассистом в 16-и встречах.