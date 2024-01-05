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    Кафанов: Сафонов — уже не мальчишка, а настоящий мужик в воротах

    Футбол Краснодар Сборная России Футбол России
    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о прогрессе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Наиболее важными матчами с точки зрения получения информации были матчи с участниками чемпионата мира — сборными Ирана, Катара и Камеруна. Эти матчи показали, что уровень мастерства Матвея Сафонова соответствует уровню мастерства такого турнира, как чемпионат мира.

    В этом сезоне в его играх практически не наблюдается слабых мест. Еще пару лет назад это был перспективный мальчишка. Сегодня это уже взрослый вратарь, настоящий мужик в воротах.

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    • Первое — это матчи, которые Матвей провел в этом году на уровне национальной сборной. Второе, что тоже очень важно, все матчи текущего чемпионата он проводит очень ровно, без срывов, стабильно. Немалая заслуга в том, что "Краснодар" лидирует, принадлежит вратарю», — приводит слова Кафанова «Р-Спорт».

    Transfermarkt оценивает стоимость Сафонова в 18 миллионов евро.

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