Кафанов: Сафонов — уже не мальчишка, а настоящий мужик в воротах

Тренер вратарей сборной Россиивысказался о прогрессе голкипера «Краснодара»

«Наиболее важными матчами с точки зрения получения информации были матчи с участниками чемпионата мира — сборными Ирана, Катара и Камеруна. Эти матчи показали, что уровень мастерства Матвея Сафонова соответствует уровню мастерства такого турнира, как чемпионат мира.

В этом сезоне в его играх практически не наблюдается слабых мест. Еще пару лет назад это был перспективный мальчишка. Сегодня это уже взрослый вратарь, настоящий мужик в воротах.

Первое — это матчи, которые Матвей провел в этом году на уровне национальной сборной. Второе, что тоже очень важно, все матчи текущего чемпионата он проводит очень ровно, без срывов, стабильно. Немалая заслуга в том, что "Краснодар" лидирует, принадлежит вратарю», — приводит слова Кафанова «Р-Спорт».

Transfermarkt оценивает стоимость Сафонова в 18 миллионов евро.