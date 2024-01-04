Семин считает Романцева лучшим тренером в истории российского футбола

Сегодня, 4 января, знаменитый тренер московского «Спартака» и сборной Россиипразднует 70-летний юбилей. Его коллега по тренерскому цехувысказал свое мнение о его работе.

«Я считаю Олега Ивановича Романцева лучшим российским тренером из-за его результатов. Они говорят сами за себя. После него не было ничего подобного. Под его началом игроки прогрессировали и уезжали в топовые чемпионаты: Валерий Карпин, Игорь Ледяхов, Виктор Онопко, Дмитрий Попов, Александр Мостовой, Сергей Юран.

О чем это говорит? Романцев работал мощно и квалифицированно. А в Лиге чемпонов-1995/96 одержали шесть побед на групповом этапе. Думаю, повторить это достижение практически невозможно. Его профессиональные качества коррелируют с человеческими», — цитирует Семина RT.

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При Олеге Романцеве московский «Спартак» выиграл 19 различных трофеев, добирался до полуфинала в Лиге чемпионов, Кубке УЕФА и Кубке обладателей кубков.