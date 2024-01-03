«Вест Хэм» — «Брайтон»: счет матча 0:0, обзор

В матче 20-го тура АПЛне смогли поразить ворота друг друга.

В первом тайме была примерно равная игра без большого количества опасных моментов.

После перерыва полностью доминировал «Брайтон», но поразить ворота Альфонса Ареоля подопечные Роберто Де Дзерби так и не смогли.

АПЛ. 20-й тур Вест Хэм — Брайтон 0:0 (0:0, 0:0) Вест Хэм: Ареоля, Джонсон, Огбонна, Мавропанос, Эмерсон, Уорд-Проуз, Соучек, Форнальс, Альварес, Бенрахма (Мубама, 73), БоуэнБрайтон: Стил, Уэбстер (Модер, 74), ван Хекке, Эступиньян, Милнер, Гросс, Гилмор, Буонанотте (Лаллана, 74), Хиншелвуд, Уэлбек (Фергюсон, 67), Жоао ПедроПредупреждение: Джонсон (31)

Календарь и таблица АПЛ

«Вест Хэм» остался на шестом месте с 34 очками.

«Брайтон» идет строчкой ниже с 31 баллом.