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    Гол Рюдигера принес «Реалу» победу в матче с «Мальоркой»

    «Реал» — «Мальорка»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 19-го тура чемпионата Испании «Реал» сломил сопротивление «Мальорки» со счетом 1:0.

    Антонио Рюдигер
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    Антонио Рюдигер

    Автором единственного взятия ворот стал Антонио Рюдигер после паса Луки Модрича.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Мальорка 1:0
    Гол: 1:0 Antonio Rüdiger (78') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль, Федерико Вальверде, Тони Кроос (Хоселу, 67'), Джуд Беллингхэм, Винисиус Жуниор (Brahim Díaz, 60'), Родриго (Lucas Vázquez, 86'), Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni, Fran García, Luka Modrić (Даниель Себальос, 86') Мальорка: Предраг Райкович, Сибе ван дер Хейден (Антонио Латорре, 46'), Матия Настасич, Антонио Райльо, Джованни Алессандро Апуд, Пабло Маффео, Дани Родригес (Серхи Дардер, 73'), Мануэль Морланес (Омар Маскарель, 73'), Антонио Санчес (Амат Ндиайе, 83'), Кайл Ларин (Абдон Пратс, 73'), Саму Омородион Предупреждения: Сибе ван дер Хейден (1'), Родриго (35'), Андрей Лунин (45 + 3'), Матия Настасич (62'), Пабло Маффео (70')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После 19 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Реал» является лидером с 48 очками. «Мальорка» находится на 14-й строчке с 18 очками.

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