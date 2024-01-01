Леау: Я смогу достичь уровня Роналду и Мбаппе

Нападающийзаявил, что сможет достичь уровня топ-форвардов мира.

«Кто-нибудь из моих кумиров играл под 10-м номером? Нет, потому что мой кумир — Роналду, он играет под седьмым номером.

Смогу ли я достичь уровня Роналду и Мбаппе? Смогу, но я не эгоистичный. Я могу забивать, но если могу отдать пас партнеру, делаю это. На таком уровне статистика важна — цифры Мбаппе, Холанна и Месси говорят сами за себя. Когда я начну думать так же, как они, я доберусь до этого уровня», — сказал Леау Sky Sport.

В нынешнем сезоне Леау провел 15 матчей за «Милан» в Серии А, забил 3 гола и сделал 5 голевых передач.