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    Леау: Я смогу достичь уровня Роналду и Мбаппе

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    Нападающий «Милана» Рафаэл Леау заявил, что сможет достичь уровня топ-форвардов мира.

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    «Кто-нибудь из моих кумиров играл под 10-м номером? Нет, потому что мой кумир — Роналду, он играет под седьмым номером.

    Смогу ли я достичь уровня Роналду и Мбаппе? Смогу, но я не эгоистичный. Я могу забивать, но если могу отдать пас партнеру, делаю это. На таком уровне статистика важна — цифры Мбаппе, Холанна и Месси говорят сами за себя. Когда я начну думать так же, как они, я доберусь до этого уровня», — сказал Леау Sky Sport.

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