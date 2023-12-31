Серия А. «Ювентус» сократил отставание от «Интера»

Лидер итальянского чемпионата «Интер» потерял очки в минувшем туре. «Ювентус» воспользовался шансом и вплотную подобрался к «нерадзурри». В топ-4 Серии А ворвалась «Фиорентина». Действующий чемпион «Наполи» продолжает падение в турнирной таблице.

Изменения в турнирной таблице

18 тур чемпионата Италии внес кардинальные изменения в турнирной таблице. Первая тройка команд: «Интер», «Ювентус» и «Милан» остались на своих местах.

На 4 место поднялась «Фиорентина», сместив с этой строчки «Болонью», которая теперь занимает 5 позицию.

Улучшила положение «Аталанта», подняшись на две ступеньки вверх, «королева провинциалов» расположилась на 6 строчке. Таким образом команда обошла в таблице «Рому» и «Наполи», которые занимают 7 и 8 места соответственно.

Календарь и таблица Серии А

Поменялись местами в чемпионате «Дженоа» (12 место) и «Лечче» (13 место). На две строчки вверх поднялся «Удинезе», заняв 15 место. Вниз скатились «Сассуоло» и «Верона», расположившись на 16-м и 17-м позициях.

Осечка «Интера» — шанс для «Ювентуса»

Прервалась четырёхматчевая выигрышная серия «Интера», в рамках минувшего тура миланский клуб обменялся голами с «Дженоа» (1:1).

«Интер» — «Лечче» globallookpress.com

Счёт в матче открыл Марко Арнаутович, забив на 42-й минуте встречи. Так «Интер» вышел вперёд в поединке. Однако «Дженоа» удалось забить гол в раздевалку, благодаря точному удару Раду Дрэгушину. Второй тайм прошел без забитых мячей. Таким образом «Интер» набрал 45 очков.

«Ювентус» на своем поле с минимальным счетом переиграл «Рому» (1:0). Единственный и победный гол на 47-й минуте забил Адриан Рабьо. В итоге туринский коллектив набрал 43 пункта в турнирной таблице и приблизился к «Интеру».

Битва за топ-3

Остальные клубы итальянского чемпионата сильно отстали от лидеров. Идет жаркая борьба за место в топ-3, в которой пока выигрывает «Милан».

В 18-м туре «россонери» переиграли «Сассуоло» со счетом 1:0. Три очка «Милану» принес забитый мяч в исполнении Кристиана Пулишича на 59-й минуте матча. В итоге миланский клуб набрал 36 баллов.

«Фиорентина» — «Торино» globallookpress.com

«Фиорентина» старается не отпускать «Милан» в отрыв и тоже добилась победы. «Фиалки» одержали вверх над «Торино» (1:0). Победный гол за 7 минут до финального свистка забил Лука Раньери. После этого результата «Фиорентина» аккумулировала 33 пункта, подняшвись на 4 место.

Новый провал «Наполи»

«Наполи» продолжает падение в турнирной таблице Серии А. Чемпионы Италии в последних пяти матчах одержали всего одну победу, на данный момент «адзурри» скатились на 8 место.

В рамках минувшего тура неаполитанцы разошлись миром с ФК «Монца» (0:0) и набрали 28 очков.

Тур № 19

Матчи следующего тура чемпионата Италии пройдут с 5 по 7 января 2024-го.

Лидер Серии А «Интер» проведет домашний матч против «Вероны», который запланирован на субботу 6 января. В воскресенье, 7 января свой поединок сыграет «Ювентус». «Старая синьора» отправится на гостевую игру к «Салернитане».

Все прогнозы на Серию А

Команды топ-4 чемпионата «Милан» отправится в гости к «Эмполи», а «Фиорентина» сыграет против «Сассуоло».