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    Гол Пулишича обеспечил «Милану» победу над «Сассуоло» в матче Серии А

    «Милан» — «Сассуоло»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Милан» минимально обыграл «Сассуоло» (1:0) в матче 18-го тура итальянской Серии А.

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    Единственный гол в этом матче «Милан» забил на 59-й минуте. Нападающий команды Кристиан Пулишич попал точно в нижний угол ворот после изумительной передачи.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Сассуоло 1:0
    Гол: 1:0 Кристиан Пулишич (59') Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия, Симон Кьер (Jan-Carlo Simic, 82'), Тео Эрнандес, Алессандро Флоренци, Исмаэль Беннасер (Ясин Адли, 63'), Тейьяни Рейндерс, Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик (Kevin Zeroli, 74'), Рафаэл Леау (Самуэль Чуквезе, 81'), Оливье Жиру (Лука Йович, 63') Сассуоло: Андреа Консильи, Маркус Хольмгрен-Педерсен, Джанмарко Феррари, Мартин Эрлич (Руан Трессолди, 46'), Йереми Тольян, Недим Байрами (Кристиан Вольпато, 65'), Матеус Энрике, Кристиан Торстведт (Эмиль Конрадсен Сейде, 89'), Андреа Пинамонти, Арман Лорьенте (Samuele Mulattieri, 89'), Доменико Берарди (Самуэль Кастильехо, 70') Предупреждение: Самуэль Кастильехо (88')

    После этого матча «Милан» занимает 3-е место в таблице Серии А с 36-ю очками в активе. «Сассуоло» — на 16-й позиции (16 баллов).

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