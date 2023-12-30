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    Кристал Пэлас — Брентфорд смотреть онлайн

    30.12.2023 в 18:00 начнется матч в чемпионате Англии по футболу Кристал Пэлас — Брентфорд

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    В 18:00 30.12.2023 Кристал Пэлас и Брентфорд начнут матч в чемпионате Англии по футболу.

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    Кристал Пэлас — Брентфорд

    Последний матч между собой: Брентфорд — Кристал Пэлас 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Брентфорд» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Кристал Пэлас»).

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