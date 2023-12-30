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    Прервется ли серия поражений «Брентфорда»?

    «Кристал Пэлас» — «Брентфорд». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 30 декабря 2023 года

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    «Кристал Пэлас» — фаворит матча
    30 декабря в матче 20-го тура чемпионата Англии сыграют «Кристал Пэлас» и «Брентфорд». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Брентфорд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Декабря 2023 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 18:00 Брентфорд Брентфорд
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    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» после 19-ти туров занимает 15-ю позицию с отрывом в три очка от зоны вылета, так что он находится в самой гуще борьбы за выживание.

    Команда уже давно не выступает в Кубке Лиге, где «Орлы» прекратили борьбу еще в третьем раунде турнира, разгромно уступив на выезде «Манчестер Юнайтед» (0:3).

    Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Брентфорд

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  • 2.253.303.40Бонус$9500
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    В своем последнем матче АПЛ клуб потерпел поражение. На выезде в упорной борьбе он оказался слабее «Челси» (1:2), пропустив решающий мяч на 89-й минуте.

    Все прогнозы на АПЛ

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в восемь поединков, которые пришлись на английское первенство, при пяти поражениях и трех ничьих, так что у хозяев откровенно плохая.

    «Брентфорд»

    После 18-ти матчей чемпионата Англии «Брентфорд» занимает 14-ю строчку АПЛ, опережая на четыре очка от зоны вылета, так что грядущая встреча — дуэль конкурентов за выживание в элите.

    Команда также уже давно не выступает в Кубке Лиге, где «Пчелы» выбыли из турнира еще в третьем раунде турнира, уступив на своем поле «Арсеналу» (0:1).

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  • Сегодня

    • В своем последнем матче АПЛ клуб потерпел поражение. В рамках Премьер-лиги лондонцы на своем поле были разгромлены «Вулверхэмптоном» (1:4).

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел поражение, так что у гостей куда более провальная форма, которая обещает хозяевам неплохие шансы.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Кристал Пэлас», коэффициент на победу которого равен 2,25. Успех «Брентфорда» оценивается в 3,40, ничья — в 3,30.

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    В четырех последних матчах гости потерпели поражение.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Кристал Пэлас» выиграет за 2,25.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,19, ведь в четырех из пяти последних матчей был реализован именно такой сценарий.

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    «Кристал Пэлас» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 30.12.2023. Прогнозы на футбол. Прервется ли серия поражений «Брентфорда»?
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