30 декабря в матче 20-го тура чемпионата Англии сыграют «Кристал Пэлас» и «Брентфорд». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Брентфорд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» после 19-ти туров занимает 15-ю позицию с отрывом в три очка от зоны вылета, так что он находится в самой гуще борьбы за выживание.

Команда уже давно не выступает в Кубке Лиге, где «Орлы» прекратили борьбу еще в третьем раунде турнира, разгромно уступив на выезде «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Брентфорд 1X2Новым игрокам 2.253.303.40Бонус$9500

В своем последнем матче АПЛ клуб потерпел поражение. На выезде в упорной борьбе он оказался слабее «Челси» (1:2), пропустив решающий мяч на 89-й минуте.

Все прогнозы на АПЛ

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в восемь поединков, которые пришлись на английское первенство, при пяти поражениях и трех ничьих, так что у хозяев откровенно плохая.

«Брентфорд»

После 18-ти матчей чемпионата Англии «Брентфорд» занимает 14-ю строчку АПЛ, опережая на четыре очка от зоны вылета, так что грядущая встреча — дуэль конкурентов за выживание в элите.

Команда также уже давно не выступает в Кубке Лиге, где «Пчелы» выбыли из турнира еще в третьем раунде турнира, уступив на своем поле «Арсеналу» (0:1).

В своем последнем матче АПЛ клуб потерпел поражение. В рамках Премьер-лиги лондонцы на своем поле были разгромлены «Вулверхэмптоном» (1:4).

В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел поражение, так что у гостей куда более провальная форма, которая обещает хозяевам неплохие шансы.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Кристал Пэлас», коэффициент на победу которого равен 2,25. Успех «Брентфорда» оценивается в 3,40, ничья — в 3,30.

В четырех последних матчах гости потерпели поражение.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Кристал Пэлас» выиграет за 2,25.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,19, ведь в четырех из пяти последних матчей был реализован именно такой сценарий.