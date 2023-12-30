«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» после 19-ти туров занимает 15-ю позицию с отрывом в три очка от зоны вылета, так что он находится в самой гуще борьбы за выживание.
Команда уже давно не выступает в Кубке Лиге, где «Орлы» прекратили борьбу еще в третьем раунде турнира, разгромно уступив на выезде «Манчестер Юнайтед» (0:3).
Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Брентфорд
В своем последнем матче АПЛ клуб потерпел поражение. На выезде в упорной борьбе он оказался слабее «Челси» (1:2), пропустив решающий мяч на 89-й минуте.
На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в восемь поединков, которые пришлись на английское первенство, при пяти поражениях и трех ничьих, так что у хозяев откровенно плохая.
«Брентфорд»
После 18-ти матчей чемпионата Англии «Брентфорд» занимает 14-ю строчку АПЛ, опережая на четыре очка от зоны вылета, так что грядущая встреча — дуэль конкурентов за выживание в элите.
Команда также уже давно не выступает в Кубке Лиге, где «Пчелы» выбыли из турнира еще в третьем раунде турнира, уступив на своем поле «Арсеналу» (0:1).
В своем последнем матче АПЛ клуб потерпел поражение. В рамках Премьер-лиги лондонцы на своем поле были разгромлены «Вулверхэмптоном» (1:4).
В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел поражение, так что у гостей куда более провальная форма, которая обещает хозяевам неплохие шансы.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Кристал Пэлас», коэффициент на победу которого равен 2,25. Успех «Брентфорда» оценивается в 3,40, ничья — в 3,30.
В четырех последних матчах гости потерпели поражение.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Кристал Пэлас» выиграет за 2,25.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,19, ведь в четырех из пяти последних матчей был реализован именно такой сценарий.