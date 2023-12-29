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    Эдди Хау: Критика — часть моей работы

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    Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о том, как реагирует на критику в свой адрес из-за неудачных результатов команды.

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    «Я не смотрю на это как на то, что я в центре внимания. Я чувствую, что всегда нахожусь в центре внимания, а критика — часть этой работы. Она идёт рука об руку.

    Вы говорите, что я не был в центре внимания? Вы можете так думать. Это нормальное явление, и я научился с этим мириться. Не хочу показаться неуважительным, но я не обращаю на это внимания и делаю всё, что в моих силах, чтобы помочь игрокам. Это не изменится», — приводит слова английского специалиста Sky Sports.

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