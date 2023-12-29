Эдди Хау: Критика — часть моей работы

Главный тренервысказался о том, как реагирует на критику в свой адрес из-за неудачных результатов команды.

«Я не смотрю на это как на то, что я в центре внимания. Я чувствую, что всегда нахожусь в центре внимания, а критика — часть этой работы. Она идёт рука об руку.

Вы говорите, что я не был в центре внимания? Вы можете так думать. Это нормальное явление, и я научился с этим мириться. Не хочу показаться неуважительным, но я не обращаю на это внимания и делаю всё, что в моих силах, чтобы помочь игрокам. Это не изменится», — приводит слова английского специалиста Sky Sports.

После 19-и туров в АПЛ «Ньюкасл» занимает 9-е место в таблице с 29-ю очками в активе. «Сороки» проиграли в 3-х последних матчах.