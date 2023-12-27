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    «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Астон Виллы», уступая 0:2 после первого тайма

    «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: счет матча 3:2 (0:2), обзор голов

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    В матче 19-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» одержал сверхволевую победу над «Астон Вилой» со счетом 3:2.

    Расмус Хёйлунн
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    Расмус Хёйлунн

    После первого тайма манкунианцы уступали со счетом 0:2. Голы в команде Унаи Эмери забили Джон Макгинн и Леандро Дендонкер.

    После перерыва игра резко поменялась. «МЮ» активизировался и уже на 48-й минуте Алехандро Гарначо забил гол, но он был отменен из-за офсайда.

    На 59-й минуте аргентинский полузащитник уже забивает по правилам. Голевую передачу ему отдал Маркус Рэшфорд.

    Спустя 12 минут Гарначо оформляет дубль после удара из пределов штрафной.

    А на 82-й минуте датский нападающий Расмус Хёйлунн забивает победный мяч рикошетом от штанги. Для него это первый гол в АПЛ.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Астон Вилла 3:2
    Голы: 0:1 Джон МакГинн (21'), 0:2 Леандер Дендонкер (26'), 1:2 Алехандро Гарначо (59'), 2:2 Алехандро Гарначо (71'), 3:2 Rasmus Højlund (82') Манчестер Юнайтед: Аарон Ван-Биссака, Джонни Эванс, Диогу Далот, Кобби Майну (Скотт МакТоминай, 81'), Кристиан Эриксен (Дэниел Гор, 90'), Алехандро Гарначо (Ханнибал Межбри, 90'), Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд (Антони, 80'), André Onana, Raphaël Varane, Rasmus Højlund (Willy Kambwala, 89') Астон Вилла: Лука Динь (Àlex Moreno, 50'), Диего Карлос, Эзри Конса, Джон МакГинн (Jhon Durán, 86'), Джейкоб Рэмси (Мусса Диаби, 77'), Дуглас Луис, Леандер Дендонкер (Tim Iroegbunam, 86'), Олли Уоткинс, Леон Бэйли (Nicolò Zaniolo, 77'), Clément Lenglet, Emiliano Martínez Предупреждения: Джейкоб Рэмси (45 + 2'), Бруну Фернандеш (73'), Диего Карлос (74'), Эзри Конса (87')

    В следующем туре «МЮ» сыграет с «Ноттингемом» в гостях.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Астон Вилла» примет на своем поле «Бернли».

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