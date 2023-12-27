Эмери: Мы говорили в раздевалке, что «МЮ» может совершить камбек

Наставник «Астон Виллы»высказался о поражении команды в матче 19-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:3).

«Это были фантастические 60 минут, фантастические. Мы контролировали матч и играли очень хорошо. После первого тайма мы говорили в раздевалке, что если они забьют один гол, то может произойти камбэк. Мы очень хорошо боролись.

За 20 минут "Манчестер Юнайтед" забил три гола. Это был их лучший момент, это очень хорошая команда с отличными игроками. Мы должны смириться, и теперь моя единственная цель — начать вторую половину сезона матчем с "Бёрнли" в субботу», — приводит слова Эмери BBC.

«Астон Вилла» идет в АПЛ на третьем месте, набрав 39 очков.