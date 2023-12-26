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    Генсек РФС рассказал о возможных изменениях календаря РПЛ

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    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о проблемах календаря российской Премьер-лиги.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    «Мы ждем предложения от лиги относительно внесения изменений в регламент. Обсуждали это на заседании исполкома РФС.

    Сегодня перенос матча возможен только по двум основаниям: неготовность стадиона по соображениям безопасности и температура ниже –15 градусов. Даже если судья понимает, что он должен матч перенести, по регламенту у него есть обязательство его начать, дав стартовый свисток, а через секунду свистнуть еще раз и только тогда объявить о переносе.

    По действующему регламенту, он не может его не начать, если нет двух описанных мной выше случаев. Дождь, сильный снег, туман, когда ничего не видно, или любые другие условия — судья все равно должен вывести участвующие команды на поле и начать матч. Даже если очевидно, что условия не позволяют это сделать.

    Соответственно, сейчас задача РФС и РПЛ рассмотреть ряд подобных вопросов. Частично они нивелируются изменением календаря. Но клубы не готовы начинать чуть раньше. Они предпочитают начинать сезон в конце июля, а не в начале или середине.

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    • Там есть куча аргументации, которая справедлива. После отпуска при нынешнем календаре чуть больше времени на предсезонную подготовку. Плюс много болельщиков летом находятся в отпусках, а клубы боятся потерять аудиторию на трибунах.

    Все объяснения очень разумные и обоснованные. Но ключевая история в том, чтобы просто не проводить два последних тура перед зимней паузой так поздно, как сейчас. Когда вероятность холодной погоды высока. Хотя сейчас, во второй половине декабря, она улучшилась. И сегодня играть в футбол можно. А две недели назад было нельзя.

    Еще одно обсуждаемое изменение: предоставление судье или уполномоченному органу, той же лиге, инициировать перенос матча, если повторятся обстоятельства вроде снегопада, который был в Москве во время матчей 17-го тура. РПЛ даст свои предложения, мы их на заседании исполкома рассмотрим и, возможно, акцептуем», — сказал Митрофанов «Известиям».

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