Иванов: У «Урала» нет интереса к Ионову

Президент «Урала»ответил на вопрос, намерен ли клуб подписать хавбека

«Мы приглашали Алексея Ионова еще летом, когда у футболиста закончился контракт с "Краснодаром", но игрок выбрал "Ростов". Сейчас вряд ли у "Урала" будет к нему интерес.

Мы еще созвонимся с главным тренером Виктором Гончаренко, который хорошо знает Алексея. Но пока у нас нет никакого интереса к Ионову», — цитирует Иванова Sport24.

В декабре Ионов и «Ростов» расторгли соглашение по взаимному согласию сторон.

Календарь и таблица РПЛ

В чемпионате России-2023/24 Ионов сыграл 14 матчей, записав в актив одну голевую передачу.