Иванов: У «Урала» нет интереса к Ионову

Алексей Ионов Фото: globallookpress.com
«Мы приглашали Алексея Ионова еще летом, когда у футболиста закончился контракт с "Краснодаром", но игрок выбрал "Ростов". Сейчас вряд ли у "Урала" будет к нему интерес.
Мы еще созвонимся с главным тренером Виктором Гончаренко, который хорошо знает Алексея. Но пока у нас нет никакого интереса к Ионову», — цитирует Иванова Sport24.
В декабре Ионов и «Ростов» расторгли соглашение по взаимному согласию сторон.
В чемпионате России-2023/24 Ионов сыграл 14 матчей, записав в актив одну голевую передачу.