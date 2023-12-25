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    Иванов: У «Урала» нет интереса к Ионову

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    Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос, намерен ли клуб подписать хавбека Алексея Ионова.

    Алексей Ионов
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    Алексей Ионов

    «Мы приглашали Алексея Ионова еще летом, когда у футболиста закончился контракт с "Краснодаром", но игрок выбрал "Ростов". Сейчас вряд ли у "Урала" будет к нему интерес.

    Мы еще созвонимся с главным тренером Виктором Гончаренко, который хорошо знает Алексея. Но пока у нас нет никакого интереса к Ионову», — цитирует Иванова Sport24.

    В декабре Ионов и «Ростов» расторгли соглашение по взаимному согласию сторон.

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    В чемпионате России-2023/24 Ионов сыграл 14 матчей, записав в актив одну голевую передачу.

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