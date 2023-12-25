Агент Осимхена: Виктор решил остаться в «Наполи», несмотря на предложения со стороны топ-клубов

— агент форвардапрокомментировал продление контракта с «неаполитанцами».

«Был ли включён в контракт пункт о сумме выкупа? Не могу ответить, контракт конфиденциален.

Предложения от других клубов следующим летом? Мы всегда сперва обсудим всё с "Наполи", и только после этого примем совместное решение. Да, минувшим летом было много предложений со стороны топ-клубов, но Виктор решил остаться», — приводит слова Календы журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Осимхен подписал новый контракт с «Наполи» до лета 2026 года. В нынешнем сезоне форвард провел 13 матчей в Серии А, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.