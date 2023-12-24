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    Серия А. «Ювентус» продолжает погоню за «Интером»

    Итоги 17-го тура чемпионата Италии по футболу

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    «Ювентус»
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    «Ювентус»
    Лидеры Серии А «Интер» и «Ювентус» добились новых побед в итальянском чемпионате. «Милан» потерял очки и отдалился от первых строчек первенства. «Наполи» потерпел 6 поражение в сезоне и выбыл за пределы топ-5 лучших команд Италии.

    Изменения в турнирной таблице

    Перед 17-м туром Серии А «Наполи» занимал пятое место, но проиграв в отчетном туре, неаполитанцы опустились на седьмую строчку. На одну ступеньку вниз скатилась и «Аталанта», которая расположилась на восьмой позиции.

    Вверх по турнирной таблице поднялись «Фиорентина» (с 6-го на 5-е) и «Рома» (с 8-го на 6-е). Улучшил положение в чемпионате «Лацио», который взлетел с 11-го на 9-е место, римляне обошли такие клубы, как «Торино» и «Монца», которые расположились на 10-м и 11-м местах.

    Календарь и таблица Серии А

    Зону вылета покинула «Верона», поднявшись с 19-го на 16-е место. От этого подъема пострадали два клуба: «Кальяри» с 16-й строчки опустился на 18-ю, а «Эмполи» — с 18-го на 19-е место.

    Лидерство «Интера»

    «Интер» уверенно лидирует в чемпионате Италии, миланский клуб одержал победу в четвертом матче подряд. В рамках 17-го тура «нерадзурри» добились уверенной победы в домашней игре против «Лечче» (2:0).

    «Интерр» — «Лечче»
    globallookpress.com

    В составе «Интера» голами отметились Ян-Аурель Биссек и Николо Барелла. Футболисты забили на 43-й и 78-й минутах соответственно. Таким образом «Интер» набрал в турнирной таблице 44 очка.

    Амбиции «Ювентуса»

    На втором месте расположился «Ювентус», который аккумулировал 40 пунктов. «Старая синьора» отстает от «Интера» на 4 балла.

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    • Туринский клуб добился тяжелой победы в поединке против команды «Фрозиноне» (2:1). За «Ювентус» сначала забил Кенан Йылдыз, а затем Душан Влахович принес своей команде викторию, забив решающий мяч на 81-й минуте встречи.

    Непостоянство «Милана»

    Сильно от «Интера» и «Ювентуса» отстал «Милан», который выступает в итальянском первенстве с переменным успехом. «Россонери» сначала проиграли «Аталанте» (2:3), затем выиграли у «Монцы» (3:0), а в 17-м туре миланский коллектив поделил очки с ФК «Салернитана» (2:2).

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    • «Милан» занимает в Серии А 3 место с активом в 33 очка, команда отстет от «Ювентуса» на 7 баллов, а от «Интера» — на 11 пунктов. Ниже в турнирной таблице расположились «Фиорентина» (30 очков) и «Рома» (28 очков).

    (Не)чемпионская игра «Наполи»

    Действующий чемпион «Наполи» буквально провалил этот сезон. «Адзурри» не бьется за то, чтобы отстоять титул лучшей команды Италии, а продолжает терпеть поражения.

    Жозе Моуринью, главный тренер «Ромы»
    globallookpress.com

    В 17-м туре неаполитанцы потерпели фиаско в матче от «Ромы» (0:2). В составе «Наполи» красные карточки получили Маттео Политано — на 66-й минуте и Виктор Осимхен — на 86-й минуте.

    Тур № 18

    Матчи следующего тура чемпионата Италии пройдут 29 и 30 декабря.

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    Программу 18-го тура откроет поединок с участием действующего чемпиона: «Наполи» примет «Монцу», игра запланирована на пятницу, 29 декабря. В этот же день в игру вступит лидер Серии А «Интер», который будет гостить у «Дженоа».

    Все прогнозы на Серию А

    В субботу, 30 декабря «Милан» примет «Сассуоло», а «Рома» отправится на выезд ко второй команде чемпионата — «Ювентусу».

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