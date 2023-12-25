Ивич: Не знаю, поддерживает меня Галицкий или нет

Главный тренер «Краснодара»рассказал о своих беседах с владельцем клуба

«Одержимость Галицкого атакующим футболом? Это его философия. Галицкий ― владелец клуба, он создал "Краснодар" с нуля, инвестирует в него свои деньги. У него есть безграничное право задавать мне любые вопросы каждый день, на которые я буду обязан давать ответы — потому что я работаю на него.

И Галицкий знает это, моими первыми словами ему были: "Я доступен для вас в любое время". Это часть моей работы. Мы часто говорим отдельно об игроках, о команде, о соперниках.

Галицкий приезжает на тренировки. Для игроков важно видеть, что владелец с ними.

Если говорить прямо сейчас — я не знаю, поддерживает ли меня Галицкий или нет. Вы можете спросить у него. Но я уверен, что Галицкий сейчас ― самый счастливый человек в России. Как минимум три месяца он будет находиться на первом месте в РПЛ, где он никогда не был. И Галицкий полностью заслужил это.

Я очень рад за него и за команду. Я чувствую, что он счастлив. Я не знаю, доволен ли он мной или нет. Это вопрос к нему, что он обо мне думает», — приводит слова сербского специалиста «Чемпионат».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.