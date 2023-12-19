Ивич рассказал о трансферных планах «Краснодара»

Владимир Ивич Фото: globallookpress.com
«В начале сезона мы не думали, что можем бороться за титул. Мы верили, что можем играть со всеми, не боялись, работали, и игроки проявили огромное желание и заняли первую позицию с первого тура и до сих пор.
У нас есть переходный период. Мы будем искать усиление еще на две-три позиции.
Прежде всего, мы должны хорошо отдохнуть, а затем снова начать работать», — приводит слова сербского специалиста Hot Sport.
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.