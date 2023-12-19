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    Ивич рассказал о трансферных планах «Краснодара»

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    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич сообщил, что зимой клуб планирует приобрести футболистов сразу на несколько позиций.

    Владимир Ивич
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    Владимир Ивич

    «В начале сезона мы не думали, что можем бороться за титул. Мы верили, что можем играть со всеми, не боялись, работали, и игроки проявили огромное желание и заняли первую позицию с первого тура и до сих пор.

    У нас есть переходный период. Мы будем искать усиление еще на две-три позиции.

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    • Прежде всего, мы должны хорошо отдохнуть, а затем снова начать работать», — приводит слова сербского специалиста Hot Sport.

    «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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