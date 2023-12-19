Ивич рассказал о трансферных планах «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара»сообщил, что зимой клуб планирует приобрести футболистов сразу на несколько позиций.

«В начале сезона мы не думали, что можем бороться за титул. Мы верили, что можем играть со всеми, не боялись, работали, и игроки проявили огромное желание и заняли первую позицию с первого тура и до сих пор.

У нас есть переходный период. Мы будем искать усиление еще на две-три позиции.

Прежде всего, мы должны хорошо отдохнуть, а затем снова начать работать», — приводит слова сербского специалиста Hot Sport.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.