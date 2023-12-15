«Краснодар» может купить колумбийца из мексиканского «Крус Асуля»

может подписать опорного полузащитника мексиканского «Крус Асуля»

По информации журналиста Диего Руэды, помимо «Краснодара», переходе колумбийского футболиста заинтересован «Порту».

Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего Кастаньо в 1,8 миллиона евро.

«Крус Асуль» купил Кастаньо у колумбийского «Рионегро Агилас» летом этого года за 3,6 миллиона евро. В текущем сезоне Кевин провел в чемпионате Мексики 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» претендует на 22-летнего бразильского нападающего «Васко да Гамы» Габриэля Пеку.