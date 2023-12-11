ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахДвести — не предел. Салах — лучший игрок в истории АПЛ?
  • 13:12
    • ФИФА показала мяч для клубного ЧМ-2023
  • 12:40
    • «Црвена Звезда» предлагает должность заместителю гендиректора «Динамо» Бувачу
  • 11:14
    • Равиль Измайлов стал генеральным директором «Балтики»
  • 08:28
    • «Вашингтон» одолел «Чикаго», у Овечкина результативная передача
  • 08:10
    • «Рейнджерс» победил «Лос-Анджелес», Панарин сделал голевую передачу
    Все новости спорта

    Сперцян рассказал, как отреагировал на срыв трансфера в «Аякс»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Краснодар РПЛ Футбол России Аякс Трансферы
    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о своих эмоциях, когда узнал, что не сможет перейти в «Аякс».

    Эдуард Сперцян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдуард Сперцян

    Сообщалось, что наблюдательный совет «Аякса» заблокировал переход Сперцяна по политическим причинам. Также ранее стало известно, что «Краснодар» отказался продавать 23-летнего хавбека в амстердамский клуб за 8,5 миллиона евро, посчитав эту сумму неприемлемой.

    «Расстроился ли после срыва трансфера в "Аякс"? Да нет, нормально всё. Значит, так и должно было произойти. Всё, что ни делается, ― всё к лучшему.

    Мысли о Европе? Сейчас все мысли здесь, я тут», — приводит слова армянского футболиста «Чемпионат».

  • Известный агент рассказал, почему «Аякс» так и не купил Сперцяна
  • Читайте по теме

    • Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 15 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что Сперцян попал в список трансферных целей «Ювентуса».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нас ждет засушливый футбол
  • «Райо Вальекано» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «МЮ» бесславно вылетит из Лиги чемпионов?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Позволит ли «Реал» выйти в Лигу Европы «Унион Берлину»?
  • «Унион Берлин» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.47
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСВ — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Интер — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Наполи — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ланс — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры