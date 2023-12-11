Сперцян рассказал, как отреагировал на срыв трансфера в «Аякс»

Полузащитник «Краснодара»рассказал о своих эмоциях, когда узнал, что не сможет перейти в

Сообщалось, что наблюдательный совет «Аякса» заблокировал переход Сперцяна по политическим причинам. Также ранее стало известно, что «Краснодар» отказался продавать 23-летнего хавбека в амстердамский клуб за 8,5 миллиона евро, посчитав эту сумму неприемлемой.

«Расстроился ли после срыва трансфера в "Аякс"? Да нет, нормально всё. Значит, так и должно было произойти. Всё, что ни делается, ― всё к лучшему.

Мысли о Европе? Сейчас все мысли здесь, я тут», — приводит слова армянского футболиста «Чемпионат».

Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Сперцян попал в список трансферных целей «Ювентуса».