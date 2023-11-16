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    • Стало известно, в каком случае «Ювентус» может приобрести Сперцяна
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    Стало известно, в каком случае «Ювентус» может приобрести Сперцяна

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    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян входит в список трансферных целей «Ювентуса».

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    По информации Sky Sport, туринский клуб попытается выкупить армянского футболиста в том случае, если не сможет приобрести лидера «Сассуоло» Доменико Берарди.

    При этом источник отмечает, что трансфер может состояться уже в январе.

    Ранее сообщалось, что скауты туринского клуба планируют следить за Эдуардом до конца текущего сезона.

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    • Сперцян провел в текущем чемпионате России15 матчей, забил семь мячей и одну результативную передачу.

    Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 15 миллионов евро.

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