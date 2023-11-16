Стало известно, в каком случае «Ювентус» может приобрести Сперцяна

Полузащитник «Краснодара»входит в список трансферных целей

По информации Sky Sport, туринский клуб попытается выкупить армянского футболиста в том случае, если не сможет приобрести лидера «Сассуоло» Доменико Берарди.

При этом источник отмечает, что трансфер может состояться уже в январе.

Ранее сообщалось, что скауты туринского клуба планируют следить за Эдуардом до конца текущего сезона.

Сперцян провел в текущем чемпионате России15 матчей, забил семь мячей и одну результативную передачу.

Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 15 миллионов евро.