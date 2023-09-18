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    Известный агент рассказал, почему «Аякс» так и не купил Сперцяна

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    Руководитель агентства Prosports Management Герман Ткаченко рассказал, почему полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не перешел в «Аякс».

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    Сообщалось, что наблюдательный совет «Аякса» заблокировал переход Сперцяна по политическим причинам. Также ранее стало известно, что «Краснодар» отказался продавать 23-летнего хавбека в амстердамский клуб за 8,5 миллиона евро, посчитав эту сумму неприемлемой.

    «Комментировать посреднику цифры в переговорах между клубами, когда клубы молчат, не очень достойно. Скажу лишь одно: в момент, когда "Аякс" связался с "Краснодаром" и заявил о своем официальном интересе, продажа Сперцяна была невозможна. Это была жесткая позиция "Краснодара".

    Это вообще никогда не было вопросом денег. Если вопрос денег, то клубы договариваются.

    И еще добавлю: неправильно говорить, что "Краснодар" не волнуют деньги. Деньги не влияют на их решение продавать или нет, но если они принимают решение продавать, то выпотрошат тебя так, что мало не покажется.

    Здесь же был вопрос тайминга и нежелание продавать что-то хорошее, особенно свое. А надежде на то, что "Аякс" вернется и продолжит переговоры, не суждено было сбыться из-за "морально-политического давления".

    Здесь не было процесса [переговоров]. Сначала отказался продавать "Краснодар", а потом отказался покупать Аякс», — приводит слова Ткаченко «РБК Спорт».

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