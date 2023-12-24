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    Вулверхэмптон — Челси смотреть онлайн

    24.12.2023 в 16:00 начнется матч в чемпионате Англии по футболу Вулверхэмптон — Челси

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    В 16:00 24.12.2023 Вулверхэмптон и Челси начнут матч в чемпионате Англии по футболу.

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    Вулверхэмптон — Челси

    Последний матч между собой: Вулверхэмптон — Челси 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Календарь и таблица АПЛ

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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