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    «Челси» снова потеряет очки на поле «Вулверхэмптона»?

    «Вулверхэмптон» — «Челси». Ставка (к. 2.09) и прогноз на чемпионат Англии 24 декабря 2023 года

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    Михаил Мудрик
    «Челси» сыграет на выезде против «Вулверхэмптона» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 декабря, начало — в 16:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Челси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Декабря 2023 года
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    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэимптон» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ после 17-ти сыгранных матчей, в которых набрал 19 очков.

    «Вулвз» регулярно чередуют относительно неплохие матчи с откровенно провальными. В конце прошлой недели они уступили на поле «Вест Хэма» со счетом 0:3.

    Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Челси

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    Зато перед этим команда Гари О′Нила одержала победу над «Бернли» и сыграла вничью с «Ноттингем Форест».

    Но сейчас надо делать акцент на том, что «Вулверхэмптон» ни разу не проиграл в шести предыдущих матчах АПЛ на своем поле.

    Все прогнозы на АПЛ

    Примечательно, что серия началась с сенсационной победы над «Манчестер Сити» (2:1). Кроме того, «Вулверхэмптон» отобрал очки у «Астон Виллы», «Ньюкасла» и «Тоттенхэма».

    «Челси»

    «Челси» тем временем находится на десятой строчке, набрав в 17-ти турах 22 очка.

    В начале недели «синие» выиграли у «Ньюкасла» и вышли в полуфинал Кубка английской лиги. Героем матча стал Михаил Мудрик, который сначала сравнял счет в компенсированное время, а потом реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти.

    В прошлом туре АПЛ команда Маурисио Почеттино одержала домашнюю победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

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    • В начале месяца «Челси» дважды проиграл на выезде — «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Эвертону» (0:2).

    «Челси» проиграл половину матчей в гостях (четыре из восьми) и забил лишь 13 мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Вулверхэмптон» в этом матче можно поставить за 3.74, ничью букмекеры предлагают за 3.74, а победу «Челси» — за 1.96.

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    Три из пяти предыдущих матчей между этими командами завершились вничью. В остальных команды обменялись домашними победами. Скорее всего, «синие» снова потеряют очки на поле «вулвз».

    Ставка — победа «Вулверхэмптона» или ничья за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал больше 2,5 за 2.09.

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    «Вулверхэмптон» — «Челси»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 24.12.2023. Прогнозы на футбол. «Челси» снова потеряет очки на поле «Вулверхэмптона»?
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