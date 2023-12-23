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    «Тоттенхэм» одолел «Эвертон» в матче АПЛ

    «Тоттенхэм» — «Эвертон»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» (2:1) в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.

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    Первый гол «шпоры» забили уже на 9-й минуте встречи. Форвард команды Ришарлисон вышел один на один с голкипером соперника и уверенно пробил в нижний правый угол ворот.

    Спустя всего 9 минут «Тоттенхэм» удвоил свое преимущество. Нападающий хозяев Сон Хын Мин оказался самым расторопным у чужих ворот, выиграл борьбу за мяч и сильно ударил. Без шансов для голкипера соперника.

    Уже на 82-й минуте «Эвертону» удалось сократить отставание до минимума. Полузащитник команды Андре Гомеш забил гол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Эвертон 2:1
    Голы: 1:0 Ришарлисон (9'), 2:0 Сон Хын Мин (18'), 2:1 Андре Гомеш (82') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро (Эрик Дайер, 46'), Бен Дэвис, Эмерсон, Педро Порро, Папе Сарр (Джовани Ло Чельсо, 73'), Оливер Скипп, Бреннан Джонсон, Деян Кулушевски, Сон Хын Мин, Ришарлисон (Пьер-Эмиль Хёйбьерг, 63') Эвертон: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Джеймс Тарковски, Джеррэд Брэнтуэйт, Нэйтан Паттерсон, Джеймс Гарнер, Джек Харрисон (Арно Данжума, 66'), Амаду Онана (Бету, 79'), Идрисса Гейе (Андре Гомеш, 24'), Доминик Калверт-Льюин, Дуайт Макнил Предупреждения: Идрисса Гейе (23'), Амаду Онана (26'), Андре Гомеш (75'), Нэйтан Паттерсон (84'), Деян Кулушевски (86')

    После этого матча «Тоттенхэм» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 36-ю очками в активе. «Эвертон» располагается на 16-й строчке (16 баллов).

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