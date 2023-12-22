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    Die Welt: «Барселона» может быть исключена из Лиги чемпионов

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    По данным немецкого издания Die Welt, испанской «Барселоне» грозит исключение из Лиги чемпионов по причине нарушения финансового регламента Европейской футбольной ассоциации.

    «Барселона»
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    «Барселона»

    Главной причиной для такого шага может стать постоянные нарушения финансового регламента УЕФА, когда клубы обязаны компенсировать расходы соответствующими доходами по итогам трехлетнего цикла.

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