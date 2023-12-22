Die Welt: «Барселона» может быть исключена из Лиги чемпионов

«Барселона» Фото: globallookpress.com
Главной причиной для такого шага может стать постоянные нарушения финансового регламента УЕФА, когда клубы обязаны компенсировать расходы соответствующими доходами по итогам трехлетнего цикла.
В отчете клубом за последний год появились доходы в сотни миллионов евро, связанные с продажей имиджевых и телевизионных прав, но они не способны глобально изменить ситуацию. Чиновники из администрации УЕФА за кулисами прямым текстом заявляют, что на балансе клуба «царит бардак».