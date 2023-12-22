Die Welt: «Барселона» может быть исключена из Лиги чемпионов

По данным немецкого издания Die Welt, испанскойгрозит исключение изпо причине нарушения финансового регламента Европейской футбольной ассоциации.

Главной причиной для такого шага может стать постоянные нарушения финансового регламента УЕФА, когда клубы обязаны компенсировать расходы соответствующими доходами по итогам трехлетнего цикла.

В отчете клубом за последний год появились доходы в сотни миллионов евро, связанные с продажей имиджевых и телевизионных прав, но они не способны глобально изменить ситуацию. Чиновники из администрации УЕФА за кулисами прямым текстом заявляют, что на балансе клуба «царит бардак».