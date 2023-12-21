В Украине попросили ФИФА и УЕФА отменить матч сборных России и Сербии

Украинская ассоциация футбола (УАФ) просит ФИФА и УЕФА отменить товарищеский матч между сборными России и Сербии

«От имени Ассоциации футбола Украины мы выражаем высочайшее уважение и благодарность за вашу (УЕФА и ФИФА) солидарность с Украиной в наши самые трудные времена борьбы за нашу независимость и безопасность Европы.

Мы в УАФ, представляя в данном случае всё украинское общество, настаиваем на том, что в нынешних условиях проведение вышеуказанных матчей невозможно, и, соответственно, убеждены, что такие матчи не могут быть поддержаны ни в какой форме руководящими органами футбола, поскольку это противоречит справедливой позиции ФИФА и УЕФА.

Хотели бы также обратить внимание наших коллег из Футбольного союза Сербии на факт конфликта, поэтому абсолютно недопустимо позволять командам из России возвращаться в футбольную семью цивилизованного мира.

Мы ценим понимание и сотрудничество каждого из вас и просим принять соответствующие меры, чтобы не допустить жестов поддержки России путём привлечения её команд к международным матчам», — говорится в официальном письме УАФ.

Ранее сообщалось о проведении встречи Россия — Сербия 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве.