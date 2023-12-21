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    «Байер» и еще два клуба Бундеслиги хотят подписать Санчо

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    Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может вернуться в чемпионат Германии.

    Джейдон Санчо
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    Джейдон Санчо

    По информации 90 Min, в трансфере 23-летнего англичанина заинтересованы сразу три клуба Бундеслиги — леверкузенский «Байер», «Лейпциг» и «Штутгарт».

    Ранее сообщалось, что «Лейпциг» подпишет вингера только в том случае, если он согласится на понижение зарплаты. В «МЮ» Джейдон зарабатывает 20 миллионов евро в год.

    Санчо в начале сезона был отстранен от первой команды «МЮ» после публичного конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Сообщалось, что зимой клуб, скорее всего, попробует избавиться от него.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Санчо в 45 миллионов евро. Летом 2021 года «МЮ» выкупил его у дортмундской «Боруссии» за 85 миллионов евро.

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