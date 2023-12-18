«Лейпциг» заинтересован в трансфере звезды «Манчестер Юнайтед»

По информации журналиста Кристиана Фалька, в переходе Санчо заинтересован «Лейпциг».
При этом источник отмечает, что немецкий клуб подпишет англичанина только в том случае, если он согласится на понижение зарплаты.
В «МЮ» Джейдон зарабатывает 20 миллионов евро в год.
Санчо был отстранен от первой команды «МЮ» после публичного конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. Зимой клуб, скорее всего, постарается избавиться от него.
Transfermarkt оценивает стоимость Санчо в 45 миллионов евро. Летом 2021 года «МЮ» выкупил его у дортмундской «Боруссии» за 85 миллионов евро.